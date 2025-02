Donnarumma, retroscena Kolo Muani: "Quando ho saputo della Juve..."

Dall'Italia al club. Al Psg ormai da diversi anni, Donnarumma ha avuto la possibilità di giocare col trio Mbappé-Messi-Neymar. Al di là di Messi, "Kylian è forte tecnicamente, veloce: un altro tipo di giocatore. Ma quello che più si avvicinava a Leo era Neymar: quando stava bene era una roba... Il giorno dopo ogni partita facevamo il torello e ci dividevamo in due gruppi . Io facevo la corsa per non stare nel gruppo con Mbappé, Neymar, Messi e Sergio Ramos : non si può capire, bisognava stare con le gambe chiuse".

Un altro ormai ex compagno di squadra è Randal Kolo Muani, che nel mercato di gennaio si è trasferito alla Juve di Thiago Motta, segnando subito 3 gol nelle prime 2 partite giocate contro Napoli ed Empoli. Così Donnarumma sul centravanti francese in forza alla Juve: "Bravissimo ragazzo, sono troppo amico suo. Quando c’erano voci sulla Juve scherzavo con lui: gli mettevo la canzoncina sotto, attaccavo le figurine (ride, ndr). Son contentissimo di come ha iniziato, gli ho mandato un messaggio l’altra volta, poi ha fatto doppietta. Per me può fare molto bene, attaccante forte. Secondo me può fare tutti i ruoli".