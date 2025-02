Alberto Costa, scoppia il caso social: zero minuti e quei gesti con Motta© .

I tifosi della Juve e il colloquio Motta-Costa

“Gli sta, semplicemente, dicendo perché non sarà inserito nella lista Uefa” e “il ragazzo sembra affranto e demotivato…ci credo bene, non 1 minuto giocato, la Juve ha speso ben 15 milioni” sono alcuni dei commenti più seri relativi al colloquio tra Motta e Costa. Altri, invece, sono davvero esilaranti e puntano sull’ironia: da “gli avrà detto: ‘se trovi dove è nascosto Milik, giochi 10 minuti’” ad “Alberto tranquillo, le amichevoli estive saranno tutte tue” fino ad “Alberto, ti comunico che da domani vai in prestito all'Albinoleffe, grazie di tutto” e “non preoccuparti il tuo momento arriverà, basta che ti metti a disposizione della squadra. Come giochi in porta??”.