Bancomat Next Gen: Juve, nessuno scandalo. Anche se quella foto…

La cessione di Fagioli

Quella di Fagioli, semmai, colpisce per il contesto che ha accompagnato gli ultimi due anni del ragazzo, fra caso scommesse, crisi, redenzione e resurrezione sportiva in nome della Juventus. D’altronde, tutti quelli che lo vedono in allenamento (partendo da Allegri che lo battezzò a sedici anni) sono pronti a giocarsi la casa su un futuro da fenomeno, mentre il resto del mondo, che lo vede solo in partita, non riesce mai a esserne convinto fino in fondo. Almeno per ora. È difficile, quindi, capire adesso se 19 milioni siano tanti o pochi. Al momento sono abbastanza per tamponare le spese della rivoluzione d’inverno operata dalla Juventus, il resto si vedrà. Certo, oggi sorprende molto rivedere la foto scattata nella sala conferenze dello Stadium l’8 settembre 2022. L’allora ds Cherubini e l’ad Arrivabene presentavano tre giocatori, indicandoli come il futuro della Juve: Soulé, Miretti e, appunto, Fagioli. Non sono ancora passati tre anni e quel futuro è altrove. In questo caso chiamatela Ex Gen...