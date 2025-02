Dentro il mercato Giuntoli: dai buchi dietro al bomber, costi e introiti Juve

Gli acquisti di Alberto Costa e Kelly

Prestiti a parte, i due acquisti a titolo definitivo sono quelli di Alberto Costa e di Kelly e in questo caso solo il campo dirà se le cifre spese sono adeguate e o meno. Di sicuro non si può discutere sull’importanza che ha ricoperto in termini di mercato il lavoro svolto con la Next Gen, un vero e proprio serbatoio di calciatori a cui si è attinto per cessioni e plusvalenze. Che non vanno considerate un peccato o men che meno un artificio farlocco. Anzi: testimoniano il lavoro lungimirante di un club che occupandosi di calcio “produce” e alleva calciatori (e non per dire, lumache) e da quelle deve trarre una importante fonte di reddito e di sostentamento. Senza dimenticare le figuracce in cui rischiano di incorrere a posteriori coloro che si avventurano nelle valutazione commerciali dei calciatori, tipo la Consob con i rilievi che avanzò sulle cifre messe a bilancio per Cambiaso. Poi, di sicuro, si può discutere se sarebbe stato meglio tenerli in casa propria e valorizzarli invece di andarne a comprare altri, ma il dibattito (tra chi, per fare un esempio, sostiene che Soulé sarebbe stato tanto efficace quanto Conceiçao) si avviterebbe all’infinito. Ora, casomai, sarà il caso di ragionare sul fatto che il serbatoio si è svuotato molto...