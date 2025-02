Adeyemi sottotraccia: come la Juve sta lavorando al colpo dell’estate

Juve, ecco quanto chiede il Borussia Dortmund per Adeyemi

La concorrenza per Adeyemi, già finalista di Champions League con il Borussia e campione d’Europa Under 21 con la Germania, a soli 23 anni, certo non manca. Come ricordano le sirene inglesi che, anche durante il mese di gennaio, a trattativa in corso con il Napoli, hanno tentato di ammaliarlo: da quelle del Chelsea in avanti. Ma la Juventus è forte degli ottimi rapporti con la famiglia - di sangue e calcistica - del ragazzo nato a Monaco di Baviera e passato per il vivaio del Bayern. E conosce le richieste del club giallonero, che nei giorni scorsi aveva trovato un’intesa di massima con De Laurentiis per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Prima che la volontà del ragazzo, desideroso di prendere una decisione da attore protagonista in estate, quando il ventaglio di soluzioni a disposizione è solito ampliarsi, mandasse tutto all’aria. A giugno, poi, i ciclici mal di pancia del ragazzo nella Ruhr avranno di nuovo il loro peso. Come la scadenza di contratto un anno più vicina rispetto all’estate scorsa, per quanto l’attuale accordo con il club sia in esaurimento soltanto al 30 giugno del 2027. E, così, Giuntoli è convinto di poter anche ritoccare l’offerta vincente, naturalmente al ribasso.