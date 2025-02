Ronaldo festeggia i 40 anni! Gli auguri Juve e dei tifosi: “Sei il re”

Cristiano Ronaldo sta facendo il conto alla rovescia per i 1000 gol e ormai è molto vicino, ma oggi 5 febbraio ha raggiunto un altro importante traguardo. Il fuoriclasse portoghese ha compiuto 40 anni , una cifra importante, così come quelle della sua carriera. In tutta Europa e nel mondo gli hanno dedicato un augurio e ovviamente anche la Juventus ha speso due parole per il suo ex giocatore con un bel video postato sui social e un messaggio, accompagnato dai tanti commenti dei tifosi bianconeri.

Ronaldo fa 40, gli auguri della Juve

"Buon 40esimo compleanno Cristiano", un messaggio sobrio e rispettoso da parte della Juventus per il compleanno di Cristiano Ronaldo, accompagnato da una clip che racchiude alcuni momenti della sua vita in bianconero, dal primo gol contro il Sassuolo a tutte le maglie indossate con tanto di Sium come esultanza. E alla Vecchia Signora lo ha replicato per 101 volte. Anche i supporters della Vecchia Signora gli hanno dedicato un minuto del loro tempo: "Miglior giocatore della storia e lo abbiamo avuto per tre anni", "101 gol in 3 stagioni. Fame e dedizione da cui dovrebbero imparare in tanti. Buon 40° Cristiano!", "Abbiamo avuto il Re", questi alcuni dei commenti dei tifosi per celebrare la giornata di Cr7.