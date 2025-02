Del Piero e Totti spuntano in…Captain America: attori per un giorno

"(Non) c'è solo un capitano", così la Marvel ha pubblicizzato il nuovo film Captain America: Brave New World in arrivo al cinema nelle sale italiane dal prossimo 12 febbraio. Un trailer che ha visto come protagonisti due delle più grandi leggende italiane: Francesco Totti e Alessandro Del Piero , entrambi presenti nel lancio della casa editrice per questa nuova pellicola. Un breve girato che parte in un luogo di culto: il bar delle barzellette del pupone e che termina allo stadio Olimpico, dove le due bandiere incontrano il "vero Cap".

Totti e Del Piero attori per Captain America

Nel breve filmato della Marvel si vedono Totti e Del Piero mentre ascoltano un tg sportivo in un Bar. I due giocatori dopo aver sentito la frase "Il capitano non si è ancora presentato" sono scappati in una lunga corsa, partita dal cuore di via Margutta fino allo stadio, attraversando il quartiere Flaminio e passando per il Ponte della Musica, per far emergere sullo schermo alcuni luoghi importanti della capitale. Il viaggio si è concluso poi sul prato dell'Olimpico, da sempre casa del numero 10 giallorosso, dove i due si sono trovati di fronte al mitico scudo, capendo quindi chi fosse il "capitano" tanto desiderato: Anthony Mackie, attore del nuovo film di Captain America.