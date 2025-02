Fagioli, lettera da brividi per l'addio alla Juve. E cita Allegri e Agnelli

Il percorso di Fagioli alla Juventus

Cresciuto nelle giovanili bianconere, Fagioli è entrato a far parte della Primavera in poco tempo, dove ha mostrato fin da subito un grande talento come centrocampista, evidenziando una visione di gioco e una tecnica sopra la media. La sua abilità nel controllare il gioco, nella distribuzione e nel recupero palla lo hanno reso poi uno dei punti di riferimento della squadra Under 23, ora Next Gen. Nel 2020, la Vecchia Signora lo ha ceduto in prestito al Cremonese, dove ha avuto l'opportunità di giocare con maggiore continuità e maturare in Serie B. Una scelta vincente. Infatti poi Madama lo ha richiamato ed è stato pronto a fare il grande passo. Pirlo lo ha fatto debuttare in Serie A nel 2021 e la stagione successiva, con Massimiliano Allegri, ha avuto sempre più spazio, raggiungendo il culmine con il gol nella vittoria per 2-0 contro l'Inter. Poi è arrivata la pagina buia delle scommesse, la squalifica e il difficile rientro in campo. In questa stagione con Motta ha faticato a prendersi spazio, nonostante un'ottima gara in Champions contro il Lipsia. Per lui adesso è pronta una nuova sfida a tinte viola.