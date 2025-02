Juve, Kolo Muani-Vlahovic insieme: la sfida contro il Como e come la vede Motta

Kolo e Vlahovic : tutti e due insieme, dal primo minuto . Alzi la mano chi, tra i tifosi juventini, non sogna di vedere la coppia già nella partita contro il Como. Finora, il nuovo attaccante francese e Dusan hanno giocato insieme i minuti finali della partita contro l'Empoli (nei quali, peraltro, Vlahovic ha anche segnato un gol). A Napoli, invece, c'è stata staffetta. Motta può proporli contro il Como? Forse sì, ma al momento è più probabile il no, perché almeno per ora li vede come sostanziali alternative, anche se Kolo potrebbe anche fare l'attaccante esterno e, quindi, convivere naturalmente con Vlaohvic centravanti.

Attacco Juve: la soluzione di Motta

La speranza, quindi, è legata a questa soluzione, che però non convince del tutto Motta che vorrebbe sfruttare meglio le potenzialità da centravanti di Kolo e, oltretutto, ultimamente ha avuto la tendenza a lasciare fuori Vlahovic (anche prima dell'acquisto di Kolo, per esempio ha scelto Nico Gonzalez). Quindi? È probabile che si vada verso un Kolo Muani titolare e Vlahovic in panchina, pronto alla staffetta. Ma chissà che domani Motta non abbia l'illuminazione e decida di schierarli insieme: in quel caso ci sarebbe spazio solo per uno tra Yildiz, Nico Gonzalez e Conceiçao, le ali che schiererebbe ai fianchi del bomber titolare.