Kelly: “Far parte della Juve è una sensazione straordinaria. Orgoglioso, darò tutto"

Lloyd Kelly è finalmente sceso in campo con la Juventus . Il difensore, arrivato dal Newcastle , si è allenato alla Continassa per la prima volta con il gruppo. Dopo aver conosciuto i nuovi compagni, ha avuto modo di presentarsi anche ai tifosi rilasciando a Juventus Tv quelle che sono le sue prime parole da calciatore bianconero, esordendo con dichiarazioni al miele: " È una sensazione straordinaria far parte di questo club" .

Juve, le prime parole di Lloyd Kelly

Cosa ha spinto Kelly a scegliere la Juve? Il difensore non lascia spazio a dubbi: "La Juventus ha una storia enorme in Italia e ogni giocatore sa cosa significa indossare questa maglia. Sono orgoglioso di essere qui e non vedo l'ora di iniziare nel modo giusto". Il giocatore ha poi descritto le sue caratteristiche: "Sono un calciatore aggressivo, mi piace difendere e vincere i duelli uno contro uno. Amo prendermi dei rischi, ma sempre con l'obiettivo di mantenere la porta inviolata. Darò tutto in allenamento e in partita". Il primo confronto con Thiago Motta c'è già stato: "Ho parlato con lui questa mattina, È stata una conversazione breve perchè è stata una giornata intensa - ha aggiunto Kelly -. Sono sicuro che avremo tempo di sederci a discutere. È successo tutto in fretta, ora voglio adattarmi al calcio italiano". E conclude: "Sarà un'esperienza diversa e dovrò adattarmi velocemente. È una sfida che non vedo l'ora di affrontare, ci metterò tutto il mio cuore".

