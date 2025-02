È Como-Juve anche sul mercato: chi è l'obiettivo! Retroscena Hancko e McKennie

Hancko, pronto il quinquennale

Chi invece sembra avere un destino già scritto è David Hancko. Il centrale slovacco andrà via dal Feyenoord e intende mantenere la parola data già a inizio dicembre alla Vecchia Signora. Pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Nelle prossime settimane la Juve tornerà alla carica col Feyenoord per cercare di blindare l’accordo con la formazione di Rotterdam in largo anticipo, onde evitare il possibile inserimento di altre società a fine campionato. Meglio fare in fretta, visto che già a gennaio un paio di squadre inglesi avevano sondato il terreno per il mancino classe 1997. D’altronde in giro ci sono pochi elementi di spessore e con esperienza internazionale in grado di giostrare ottimamente sia da centrale sia da terzini sinistri. E allora avanti tutta. Anche perché dalle parti della Continassa contano di sfruttare la finestra di mercato dall’1 al 10 giugno (valida per chi parteciperà al Mondiale per Club) per completare l’affare. Così da avere Hancko abile e arruolabile già per la rassegna iridata.