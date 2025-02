Motta: "Vlahovic-Kolo Muani? Magari nessuno dei due. Cambiaso in Como-Juve...”

Il tecnico ha continuato e ha parlato delle difficoltà avute sin qui dalla Juve :" Noi abbiamo capito dal minuto uno cosa significa essere in una squadra come la Juventus e cosa comporta . Per diversi motivi, per diverse ragioni, delle volte non abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo, facendo anche buone prestazioni. Oggi siamo concentrati ad affrontare una squadra molto complicata , contro un allenatore molto ambizioso che ha già mostrato risultati positivi anche l'anno scorso. Noi vogliamo competere, dobbiamo essere sempre pronti per giocare ogni 3 giorni perché avremo Como, Inter, Psv due volte. Dobbiamo prepararci, recuperare le energie mentali. Il Como è una buona squadra del campionato, dobbiamo andare lì a fare la nostra prestazione per ottenere la vittoria". Su Kelly e Veiga : "Al di là di essere mancini che tecnicamente sono bravi, Lloyd e Renato possono giocare insieme. Sicuramente per le loro caratteristiche e il loro livello daranno tantissimo alla squadra , quando ci sarà bisogno".

Sulle condizioni di Cambiaso:"Siamo felici per lui che è rimasto in un grande club come la Juve. Ha sempre avuto l'idea di restare qui. Domani non ci sarà come non ci saranno Juan, Gleison e Pierre. Speriamo possa rientrare il prima possibile al 100% per dare una mano alla squadra". Sulla gestione del gruppo: "I momenti migliori quali sono? Quando si vince la partita anche se internamente ripeto, i ragazzi stanno dando tutto e c'è un impegno massimo sulla dedizione al lavoro. Lo dico mille volte: finché io vedo questa cosa, poi conta il risultato ma alla fine vince soltanto una. Giusto o sbagliato? Non lo so. A volte non abbiamo ottenuto il risultato, fa parte del calcio e va bene. Domani abbiamo un’altra grande opportunità di dimostrare il nostro valore, ma son questi i momenti del calcio. Quando si vince e quando non si vince".