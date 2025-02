Fagioli, messaggi Juve da Gatti a Yildiz: "Sai cosa penso", "Dimostra il tuo talento"

L'avventura di Nicolò Fagioli alla Juve è giunta al capolinea. Nella finestra invernale di calciomercato, infatti, il centrocampista classe 2001 è stato ceduto alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro più 13,5 di obbligo di riscatto e 3 di bonus legati alla qualificazione in Europa dei gigliati. I bianconeri hanno anche inserito il 10% su un'eventuale futura rivendita. Prodotto del vivaio della Signora, il calciatore piacentino è praticamente nato con la maglia della Juve tatuata sul cuore e sul corpo, come fosse una seconda pelle. Ora, però, è giunto il tempo di prendersi il proprio spazio e ritagliarsi un ruolo da protagonista nell'undici di Raffaele Palladino. Prima di immergersi nella nuova avventura in Toscana, però, Fagioli ha voluto salutare i tifosi bianconeri con una bellissima lettera nella quale ripercorre gli anni alla Continassa e le tantissime emozioni, fatte di grandi vittorie e rovinose cadute. Parole che nascono dal cuore e accompagnano un video davvero strappalacrime.

Fagioli lascia la Juve: il saluto dei compagni sui social

Tantissimi i compagni che hanno voluto omaggiarlo dedicandogli addirittura un post o una storia su Instagram: Locatelli ha scritto: "Amico mio Fagiolino, sai cosa penso di te e quello che ci lega. Ti voglio tanto bene. In bocca al lupo per tutto! Io ci sarò sempre", con tanti cuori a fare da contorno. Cuore che ha condiviso anche Khephren Thuram e Niccolò Pirlo, figlio dell'ex regista e tecnico della Juve Andrea, nei commenti. "Fagiolanza" scrive invece Carlo Pinsoglio, colonna dello spogliatoio juventino e grande amico del centrocampista, sotto il video pubblicato dal piacentino. "Amico", "Fagiii" e "Fagio", invece i commenti di Koopmeiners, Adzic e di Douglas Luiz. Non manca il saluto delle campionesse della Juve Women Martina Rosucci e Arianna Caruso, ora al Bayern Monaco. Danilo, McKennie e Yildiz hanno invece condiviso il video di Fagioli commentando "Ti voglio bene", "Mi mancherai piccolo fratello" e "Ti auguro il meglio, mi mancherai". "Prima da avversari e poi da compagni. Ne abbiamo passate tante, mancherai a tutti ma sono sicuro che le nostre strade in futuro si incroceranno di nuovo. Dimostra il tuo talento. Ti voglio bene", è invece il messaggio di Federico Gatti. "In bocca al lupo Cicciiiiii. Tvb", il saluto di Dusan Vlahovic. Fagioli è davvero rimasto nel cuore dei tifosi e dei compagni alla Juve.