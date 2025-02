Buffon e il momento Juve: "Qualche difficoltà in più del previsto". Su Fagioli...

"Juve, più difficoltà del previsto. Fagioli..."

Buffon non poteva, ovviamente, esimersi dal commentare la situazione in casa Juve. I bianconeri dovranno disputare i playoff per provare ad accedere agli ottavi di Champions League, mentre in campionato la squadra di Thiago Motta si trova a 40 punti, al quinto posto e a -14 dalla vetta: "Qualche difficoltà in più del previsto c'è stata, ma non posso sapere dove mettere l'accento perché solo chi è dentro sa veramente quali sono le cose che stanno andando e quali no. Da fuori vediamo solo i risultati". Infine un commento su Fagioli, che la Juve l'ha lasciata negli ultimi giorni di calciomercato trasferendosi alla Fiorentina: "Da tifoso e dirigente dell'Italia, se Fagioli dovesse giocare con continuità è meglio noi, per avere un elemento in più. Per quella poi che è la sua storia sarebbe stato meglio vederlo finire la sua carriera alla Juve, ma ci sono esigenze e priorità di giocatori e club".