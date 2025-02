Vlahovic, la strategia è chiara: cosa vuole fargli capire la Juve

Contro il Como giocherà titolare Kolo Muani. Si era intuito da qualche giorno, adesso è praticamente certo. E Vlahovic non giocherà insieme a lui, in nome dell'equilibrio di cui ha parlato Thiago Motta, facendo capire che, per il momento, la coppia può essere una soluzione a partita in corso. Insomma, come contro l'Empoli: Vlahovic partirà dalla panca e Kolo scenderà in campo titolare. Sarà così fino alla fine della stagione? Magari non proprio così, anche se la strategia della società è quella di non mettersi nelle condizioni di essere dipendente da Vlahovic, soprattutto in questa delicata fase tra il rinnovo di contratto, molto poco probabile, e la cessione estiva (possibile solo se Vlahovic accetta e non punta a liberarsi a zero nel giugno 2026). Insomma, la Juve cerca di far capire a Dusan che non necessariamente si trova in una posizione di forza nella trattativa.