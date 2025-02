"Ma esiste ancora?": Como-Juve, la dimenticanza e i convocati di Motta

Il 'caso' Milik in conferenza e sui social

Ancora assente dalla lista dei convocati Milik, che non ha ancora recuperato dall'infortunio. E anche sui social il polacco è diventato un caso: "Ma Milik è ancora vivo?" chiedono, scherzosamente, i sostenitori juventini sui social commentando il post pubblicato dalla Juve con i convocati per la trasferta di Como. Inoltre, durante la conferenza stampa odierna, Thiago Motta (per la prima volta in stagione) si è anche dimenticato di menzionare l'attaccante ex Napoli quando ha parlato degli indisponibili.