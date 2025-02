Motta, la panchina ha il gol in bocca: la tendenza Juve cresce a dismisura

Kolo Muani, Vlahovic e l'attacco Juve

In totale sono 9 reti sulle 53 siglate dalla squadra in stagione: numeri che raccontano di un 17% in presumibile crescita. Già, perché ora non è più soltanto questione di infermeria, con i tanti rientri da inizio dicembre in poi che certamente hanno contribuito a invertire una finalmente virtuosa tendenza. Ora c’è di mezzo anche lo zampino del mercato, che ha aumentato il numero di soluzioni a disposizione di Thiago Motta. Dall’inizio e, di conseguenza, anche a partita in corso. Certo, le priorità di Giuntoli hanno riguardato una difesa altrimenti ridotta ai minimi termini dagli infortuni e dalle uscite. Ma l’innesto di Kolo Muani ha accresciuto anche le possibilità di rotazioni in attacco. Con un Vlahovic in più da sfruttare all’occorrenza anche a partita in corsa, lusso che pochi club in Italia e in Europa possono concedersi. E con maggiori opzioni anche sulle dispendiose corsie esterne, con i vari Yildiz, Gonzalez, Conceiçao, Weah e Mbangula ad alternarsi di partita in partita e, all’interno della stessa gara, anche di frazione in frazione. Già, proprio una panchina d’oro. Cui attingere a piene mani.