Kolo trapper, Veiga popstar: la tradizione canora bianconera continua

"Benvenuti all'edizione invernale di X Juventus!". La tradizione continua per i neo-bianconeri: una sedia, un microfono (ben sostituito dal cellulare di turno) e via all'esibizione. Sul palco della Continassa si sono esibiti gli ultimi arrivati: da Renato Veiga a Kolo Muani, passando per Alberto Costa e Lloyd Kelly. A immortalare le performance l'immancabile video a testimoniare l'ingresso dei giocatori nella Vecchia Signora che ora, più dei contratti, può dirsi ufficiale!