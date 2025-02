Costa, l'esclusione e i complimenti di Motta: ecco come può aiutare la Juve

La storia di Costa

E cosa piace a Motta di Costa? Innanzitutto la grande umiltà e l'applicazione. Si è subito calato nella realtà tattica juventina ed è sempre molto attento nelle esercitazioni tattiche. Poi la velocità: Costa è davvero veloce, anche con la palla tra i piedi e questo non è un dettaglio per chi gioca sulla fascia. Inoltre è un micidiale colpitole di testa, cosa più inusuale per i terzini veloci, ma Costa, con il suo metro e ottantasei, è assai efficace sui disimpegni difensivi alti e sui calci da fermo in fase offensiva, dove è sempre uno di quelli che va in mezzo a saltare. E, infine, Costa ha dimostrato di avere una personalità abbastanza forte che non teme le pressioni. Ultima curiosità il nome: all'anagrafe è registrato come Alberto Oliveira Baio, ma lui preferisce farsi chiamare Costa, quindi con il cognome del patrigno a cui è particolarmente legato.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE