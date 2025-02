"Il miglior Real contro la Juve? Ma era fuorigioco!": Piqué-Casillas show

Dal campo al microfono, Piqué e Casillas continuano a sfidarsi e la rivalità tra Barcellona e Real Madrid è sempre al centro dei loro discorsi, anche quando di mezzo ci sono altre squadre, come la Juve . Il difensore spagnolo ha più volte confermato la sua passione calcistica per i bianconeri e lo ha ribadito prima dell'evento della Kings League all'Allianz Stadium di Torino. E l'ex centrale blaugrana poteva anche giocare nella Vecchia Signora. A scaldare gli animi tra di loro è la finale di Champions League del 1998 , vinta dai Blancos contro la Vecchia Signora grazie al gol di Mijatovic in fuorigioco .

Piqué difende la Juve: le frecciatine a Casillas

Durante un evento Uber Eats nella sede de La Liga, Piqué e Casillas si sono scambiati delle frecciatine. L'ex portiere del Real Madrid stava discutendo sulla finale contro la Juventus del 1998 come miglior partita della storia del club e l'ex Barcellona ha risposto immediatamente: "Ma il gol era in fuorigioco. Hai appena detto che è stata la migliore partita nella storia di un club con un gol in fuorigioco, immagina come è andata. Nessun annuncio o altro". I due ex giocatori hanno parlato poi anche di come sia cambiato il modo di arbitrare e qui la leggenda madrilena ha lanciato a sua volta una bomba contro il rivale: "L'istituzione arbitrale dopo il VAR ora analizza molto ogni azione, avrebbe bisogno di un ex giocatore che, con la sua esperienza, potrebbe dire ciò che vede. Possiamo dire ad esempio quando un'azione potrebbe essere volontaria come I falli di mano che ha fatto Piqué".