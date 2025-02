Giuntoli non si pente: "Kean? Soddisfatto dei nostri. La verità su Cambiaso"© .

COMO - Chiusa la finestra del mercato invernale, la Juventus torna in campo alla ricerca dei tre punti sul campo del Como . Nel prepartita il ds bianconero Cristiano Giuntoli commenta così, ai microfoni di SkySport, le scelte fatte per completare l'organico da mettere a disposizione di Thiago Motta : "Ora è utto sulle spalle del club, lottiamo tutti insieme. Sono stati mesi difficili fatti che abbiamo affrontatosotto numero, adesso ripartiamo. Siamo contenti del mercato e di aver completato la rosa. In questo momento pensiamo una gara alla volta. Bisognerà dare continuità ai risultati cosa che ci è mancata".

Vlahovic-Kolo Muani e Kean: Giuntoli risponde

Su Vlahovic e Kolo Muani chiarisce: "Sono stati provati anche insieme, anche nell'ultima gara contro l'Empoli hanno giocato una parte insieme. Poi il mister valuterà anche in base alle condizioni fisiche e della formazione avversaria". A proposito di attaccanti, Giuntoli risponde così alla domanda su Kean: "Pensiamo di avere un grande parco attaccanti, pensiamo alla Juventus e non agli altri". Ai microfoni di Dazn arriva anche il chiarimento su Cambiaso: "C’è stato l’interesse di un importante club inglese che poi non si è concretizzato. Niente di strano. Abbiamo tanti ragazzi giovani che fanno gola ma ce li teniamo stretti. La Juventus ha sempre il dovere e la voglia di fare il massimo in tutte le competizioni".