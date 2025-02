Motta: “Kolo Muani può fare ancora meglio. Vlahovic? Oggi è stato il primo…”

Motta: "Gestito bene la partita"

"In questo lavoro come allenatori non abbiamo tempo, viviamo di risultati - ha aggiunto in conferenza stampa - . Per arrivare a un risultato devi fare bene, devi meritarlo. È un continuo dibattito dove la realtà è che ognuno ha la sua idea di gioco, di come interpretare il calcio. Alla fine conta il risultato finale, l’allenatore non ha tempo. Deve gestire la situazione. Bisogna fare i complimenti al Como, so che dall’altra parte non è facile. Noi continuiamo su questa strada. Per gli allenatori è così, non abbiamo tempo e dobbiamo andare avanti e vincere le partite. Dal primo giorno di lavoro questi ragazzi si impegnano al massimo, lavorano con determinazione e focus per raggiungere i nostri obiettivi. Le vittorie portano entusiasmo, energia nel gruppo per gestire la prossima partita, il prossimo allenamento e migliorare individualmente e collettivamente. Tranne il gol preso, abbiamo gestito bene i momenti della partita contro una squadra che giocava bene a calcio. Chi ha iniziato la partita ha fatto molto bene e soprattutto chi è entrato dopo ha alzato il livello della squadra".