Kolo Muani, così ragiona un bomber: “Ma quale responsabilità…”© .

Man of the match con la doppietta salva Juventus contro il Como, Kolo Muani sale a quota 5 centri in 3 partite con la nuova maglia e trascina i bianconeri di Thiago Motta. Al termine della sfida, l'attaccante francese parla così ai microfoni di Sky e Dazn: "Contento e soddisfatto , ora testa alla prossima partita. Una partenza così è un sogno per me? Sì, sono felice di essere qui. Contento di segnare ancora. Abbiamo giocato di squadra. Per un attaccante non è una responsabilità calciare un rigore, è una opportunità. L'esultanza? E' la mia tipica, ho festeggiato con Thuram".