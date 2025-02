Juve, toh! Guarda che succede con un bomber

Juve: è il momento del decollo

Il mercato di gennaio ha sicuramente rinforzato la Juventus, che adesso ha molte alternative e soluzioni: è il momento del decollo? Il Psv e, a stretto giro, l’Inter saranno due partite per capirlo. Nel frattempo, proprio in virtù delle tante alternative a disposizione di Motta, viene naturale riflettere su Koopmeiners. Ed è una riflessione che parte dal fatto che Koop non può essere questo e non può esserlo diventato. Tuttavia, c’è un momento in cui credere in un giocatore, dargli fiducia anche se non decolla, gli allenatori saggi fanno così. Ma fino al momento in cui perseverare erode le sicurezze del giocatore, lo espone pericolosamente al nervosismo della piazza o crea problemi alla squadra. Quello che Motta sta facendo con Koopmeiners è andare oltre quel limite con effetti controproducenti sia sul ragazzo sia sulla Juventus e no, non è una cosa saggia.