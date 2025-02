Moviola Como-Juve, fischia Calvarese: Abisso ok, non sbaglia nelle due aree

La moviola di Como-Juventus

Abisso porta a casa Como-Juventus, partita che corrisponde al suo target, ma vista la sua esperienza (oltre 100 gare dirette in Serie A), può e deve ambire a qualcosa di più. Seppur con qualche imprecisione tecnica, non sbaglia nelle due aree di rigore. Nel primo tempo, regolari entrambi i gol. Non c’è fallo, infatti, né sul recupero palla di Weah su Strefezza, né sulla lieve spinta di Dossena ai danni di McKennie. Nel secondo tempo, un fuorigioco annulla gli effetti tecnici di un colpo rifilato da Butez - in uscita alta - a Kolo Muani. Comunque il portiere arriva in anticipo e prende il pallone: contatto regolare. Il Como all’80’ protesta per un presunto fallo di mano di Gatti in area di rigore, in marcatura su Douvikas. Abisso non concede penalty dal campo e la sua decisione viene confermata anche dopo un check Var. Gatti entra in un corpo a corpo in una maniera dinamicamente corretta, con il braccio in posizione naturale per contrastare l’avversario e tocca il pallone; sostenibile in questo caso la scelta di non fischiare il penalty perché il tocco è del tutto casuale. Pochi minuti dopo, corretto il rigore per i bianconeri. Su un cross, Gatti arriva per primo e prende il pallone; Butez arriva in ritardo e lo colpisce alla testa, col pallone ancora in gioco.