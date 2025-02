Dal Psv all'Inter, settimana Juve di fuoco: quando può tornare Cambiaso

Dal Psv al derby d'Italia

Già, dopo il martedì di Champions ci sarà la domenica del Derby d’Italia: una settimana di fuoco per Locatelli & compagni che non avranno tanto tempo per rifiatare prima di ridiscendere in campo. All’andata, contro l’Inter a San Siro, finì con un pirotecnico 4-4 e con la rimonta targata Yildiz, nel ritorno la Juventus davanti al proprio pubblico (anche in questo caso si va verso il sold out) provare a fare lo sgambetto alla squadra di Simone Inzaghi. Dall’infermeria, l’unico che potrebbe recuperare per Juventus-Inter è Andrea Cambiaso: l’esterno, fermo da fine gennaio per il perdurare del dolore alla caviglia, dovrebbe tornare la prossima settimana a lavorare in gruppo e, se le condizioni lo consentiranno, finire tra i convocati partendo dalla panchina.