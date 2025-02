Vlahovic si lamenta in panchina e critica Gatti: il labiale in Como-Juve non sfugge

Il 2-1 arrivato sul campo del Como ha permesso alla Juventus di ottenere la sua seconda vittoria consecutiva in Serie A. Nonostante la doppietta di Randal Kolo Muani, che ha confermato il suo impatto devastante in bianconero, continua però a far discutere la scelta di Thiago Motta di lasciare Dusan Vlahovic in panchina per tutti i 90 minuti . A fine partita, durante il commento dei bordocampisti, Dazn ha mandato in onda un video di un discorso tra il serbo e Perin (che però non ha risposto), dove l'attaccante critica alcune scelte di gioco di Federico Gatti.