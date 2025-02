Fagioli: "Panchine alla Juve? Volevo giocare. Allegri, una chiamata da papà"

"Addio Juve? Non so se meritavo di stare sempre in panchina"

Sull'addio alla Juventus: "Sicuramente qualcosa non ha funzionato in me anche durante le partite in bianconero, ora non voglio giudicare se fosse sempre giusto o meno lasciarmi in panchina. Adesso avevo voglia di giocare, anche perché l'anno prima sono stato fermo e sono felice che la Fiorentina abbia puntato su di me". Sulla volontà di trasferirsi alla viola: "Anche io ho chiesto nelle ultime ore di mercato di essere accontentato, per fortuna sono riusciti a farlo negli ultimi minuti. Lasciare una società in cui sei stato 11 anni non è mai facile a prescindere dalla squadra. Se ho parlato con Spalletti? Mi ha fatto piacere vederlo, ma non abbiamo parlato di calcio".