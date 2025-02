Juve, il Psv si ferma ancora: secondo pareggio di fila in Eredivisie

Juve e Psv arrivano all'andata dei playoff di Champions League in programma in Olanda martedì alle 21 con umori diversi: i bianconeri hanno espugnato il Sinigaglia di Como grazie alla doppietta di Kolo Muani, i biancorossi, invece, incassano il secondo pareggio consecutivo in Eredivisie e non riescono ad andare oltre l'1-1 in casa contro il Willem II. Per la formazione di Peter Bosz, che in settimana ha battuto 2-0 il Feyenoord nei quarti di finale della Coppa d'Olanda. ora si mette complicata, con l'Ajax di Francesco Farioli che ora è a soli tre punti di distanza ma con due gare in meno.