Kolo Muani-Juve, spunta una nuova possibilità! Giuntoli già al lavoro

Ci si sposta sul mercato

Tutto giusto, non fosse che il Psg ha pagato 95 milioni, e non 80 all’Eintracht dettagli, no? Poi, certo: al di là dei gol (5 in tre partite: mica pizza e fichi anche se, Napoli a parte, contro avversari di terza fascia) la sua presenza in campo ha consentito a Thiago Motta di abdicare a dinamiche che si temevano ossessioni, come il possesso palla ritmato lento e la costruzione dal basso. Proprio perché ora ha a disposizione uno (anzi due, con Nico Gonzalez bravo in spizzate e transizioni) che gli permette di far giocare la squadra con quello che lui definisce «passaggio lungo» saltando la noia, magari pure imprecisa, del fraseggio a centrocampo. Perché gli allenatori fanno le squadre, ma i giocatori “fanno” il gioco e scopri che un allenatore non è affatto pragmatico se a disposizione ha gente forte e con caratteristiche adeguate a cambiare. Fuori dal campo, adesso e per i prossimi mesi, il “gioco” invece si sposterà sul mercato e si avviterà intorno a una domanda che ci accompagnerà di qui all’1 giugno, quando si aprirà la finestra di calciomercato straordinaria, introdotta per consentire le operazioni e le definizioni delle situazioni in soppeso alle società che parteciperanno al Mondiale per club in Usa.