Vlahovic, un fragore assordante: perché la Juve può mandarlo al prato

Juve, quale futuro per Vlahovic

E lo stesso Thiago Motta ha fatto notare come "Dusan sia stato il primo ad abbracciare Kolo dopo il gol. Il suo atteggiamento è impeccabile". Tutto vero ma quando, alla mezz’ora del secondo tempo, il tecnico ha esaurito gli slot delle sostituzioni con Conceiçao, il fragore del definitivo mancato ingresso del serbo è stato assordante. Anche perché si è trattata di una scelta squisitamente tecnica quando la partita era ancora in parità e Motta non ha, quindi, ritenuto utile il serbo per spostare a proprio favore l’inerzia del match. Insomma, da indispensabile che era, Vlahovic si trova assai indietro nelle gerarchie e da ora, a liste Uefa consegnate, non avrà più nemmeno l’esclusività Champions. Si avvia verso l’ultimo anno di contratto, scadenza 2026, e non sono in vista riavvicinamenti su un possibile rinnovo perché i suoi manager non prendono in considerazione la spalmatura dell’ingaggio. Una cessione a giugno, per ora, non è in vista nonostante i soliti (e pure stantii) sondaggi inglesi. In assenza di rinnovo, la Juve fa sapere di essere pronta al pugno duro fino a mandarlo “al prato” a Vinovo. Sì, in tre anni il mondo intorno a Vlahovic si è ribaltato.