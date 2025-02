McKennie, alta fedeltà Juve: nuove cifre e durata del rinnovo più meritato

Juve, McKennie verso il rinnovo

E pensare che fino ad agosto inoltrato il futuro del Maghetto, come è soprannominato il calciatore statunitense per la sua passione verso la saga di Harry Potter, era rimasto in discussione. Il mancato accordo iniziale sul prolungamento del contratto (all’epoca in scadenza nel giugno 2025) aveva, infatti, indotto la dirigenza juventina a metterlo sul mercato, cercando di cederlo in fretta e furia. Niente da fare. Wes era tutt’altro che convinto di lasciare la Continassa. Tanto da rifiutare numerose offerte: dall’Aston Villa al Galatasaray passando per Everton e club arabi sino all’Inter Miami. Tutti respinti al mittente fino alla svolta del rinnovo ponte per un anno, che aveva garantito a McKennie la permanenza a Torino e regalato di fatto a Motta un “nuovo” rinforzo a centrocampo. Da partente a indispensabile: il passo è stato davvero breve per il numero 16, che viaggia ora spedito verso il rinnovo. Lavori in corso per il prolungamento del contratto fino al 2028 con ritocco dell’ingaggio (adesso percepisce 2,8 milioni a stagione), anche se non va escluso che il nuovo accordo possa essere fino al 2029 (con stipendio tra i 3 i 3,5 milioni annui). Per la gioia di Motta che nelle ultime settimane l’ha investito pure del ruolo di capitano. Una fascia che McKennie porta e indossa con grande orgoglio. Per chi è ormai diventato, a pieno titolo, l’insostituibile della Juventus, il rinnovo all’orizzonte appare essere il più meritato dei premi fedeltà.