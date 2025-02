Crisi Koopmeiners, il più grande mistero Juve: tutte le ragioni del flop

Paradossi elementari. Giocatori cresciuti, lanciati - o in alcuni casi rivitalizzati - ai quali poi è stata data la possibilità di spiccare il volo verso realtà più prestigiose e rinomate, prima di fare i conti con limiti che nemmeno loro sapevano di avere. Se non si trattasse dell’Atalanta , potremmo ascrivere ciascuna di queste storie come alcuni dei tanti e inevitabili “flop” a cui sono andati incontro almeno una volta tutti i più grandi club del mondo. La verità, però, è che la lista di giocatori venduti a caro prezzo dalla Dea e rivelatisi poi scostanti, fragili e per l’appunto, strapagati, si fa ogni anno sempre più lunga. Fenomeni assoluti in nerazzurro, giocatori sfocati e inespressi una volta dato l’addio al centro sportivo di Zingonia . È iniziato tutto nel 2017, l’anno dell’exploit dell’Atalanta. La squadra di Gasperini gioca un campionato clamoroso, piazzandosi a sorpresa tra le prime quattro davanti a Lazio, Milan, Inter e Fiorentina. Tra i protagonisti di quella cavalcata ci sono Andrea Conti e il capitano della Dea, Mattia Caldara . Un difensore moderno, abile in fase di impostazione, solido in marcatura e con il vizio del gol nel sangue (quell’anno ne metterà a referto sette).

Da Gagliardini a Gosens e Hojlund

Pochi dubbi in Italia su loro due: sono tutti convinti di avere di fronte i futuri leader della retroguardia azzurra, tanto che a luglio il Milan mette sul piatto 24 milioni per il terzino, destinato a rompersi il crociato qualche settimana più tardi. Non tornerà più lo stesso. Caldara resta a Bergamo, ma sei mesi dopo si fa avanti la Juve, che ne rileva il cartellino per 15 milioni lasciandolo in prestito fino a fine stagione all’Atalanta. In estate, a sorpresa, i bianconeri lo cedono per 35 milioni al Milan, nell’ambito di uno scambio di cartellini con Leonardo Bonucci. Come l’ex compagno nerazzurro, Caldara prima si ferma per una serie di acciacchi fisici, per poi rompersi il crociato ad aprile, senza aver ancora esordito in campionato. Una vera e propria maledizione. L’Inter, seppur con le dovute proporzioni, avrà a bilancio per anni la svalutazione di Roberto Gagliardini, acquistato per 20 milioni di euro e mai sbocciato in nerazzurro. Discorso simile per Gosens, acquistato a 28 e rivenduto un anno dopo all’Union Berlino a 15 milioni. O ancora Hojlund ceduto dalla Dea per la cifra record di 75 milioni di euro allo United, che si sta ancora mangiando le mani, visto l’impatto altalenante del danese. Infine Koopmeiners, il secondo giocatore più prolifico (in termini economici) della storia dell’Atalanta, ancora inespresso nella Juventus di Thiago Motta. Anche se forse, almeno per lui, è ancora troppo presto per parlare di flop...

