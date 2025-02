Rigorini, proteste e difesa della Juve: il vecchio tema che ritorna attuale

La veemenza della protesta di Fabregas non era assolutamente proporzionale alla gravità del caso per il quale si è sfogato in tv, venerdì sera. Il presunto fallo di mano di Gatti non è stato giudicato rigore da molti esperti ed ex arbitri, rientra nella casistica dei "rigorini" che il designatore Rocchi si era raccomandato di non fischiare e quindi è un caso tutt’altro che oggettivo. Fabregas è stato, invece, vigoroso nel lamentarsi, facendo precedere la sua invettiva dalla premessa delle premesse, forse il più grande classico del calcio italiano: "Io non parlo mai di arbitri, ma oggi...". E oltre al mani di Gatti ha snocciolato una lista di episodi che hanno danneggiato il Como , citandone a memoria perfino il minuto esatto. Come dire: forse non parla mai di arbitri, ma certo se ne ricorda bene.

Chi difende la Juve?

E Fabregas non ha fatto niente di male o disdicevole. Anzi, oltre ad aver fatto giocare magnificamente il Como (meglio della Juve), ha per certi versi compiuto il suo dovere di allenatore di una medio-piccola che, nella commedia dell’arte del calcio italiano, a un certo punto della stagione, deve borbottare, reclamare o inveire per le decisioni che hanno danneggiato la sua squadra. Fa parte della liturgia e, secondo la credenza popolare, è propiziatorio per future decisioni a favore. Se poi questo copione viene recitato dopo una partita giocata (e persa) contro la Juventus, l’effetto è moltiplicato dalla visibilità mediatica ovviamente maggiore. I tifosi della Juventus ci sono abituati. Se c’è un episodio arbitrale che favorisce la loro squadra, giusto o sbagliato che sia, avrà certamente più spazio la tesi secondo la quale la loro squadra è stata favorita. È un’abitudine consolidata dal fatto che il 30% dei tifosi ama la Juventus e il resto, tendenzialmente, non la ama affatto e rivolgersi a quella parte d’Italia è numericamente più gratificante. Niente di nuovo, se non il fastidioso riaffiorare della vecchia frustrazione del popolo bianconero che grida o sospira: "Chi ci difende?". Ovvero: chi va in televisione dopo le recriminazioni di Fabregas per far sentire un’altra campana o anche solo per provare a istigare il dubbio che la verità non sia necessariamente quella che dicono gli altri? Di solito nessuno. Non è costume della casa, noblesse oblige. Essendo una scelta piuttosto coerente nel tempo e frutto di uno stile codificato circa un secolo fa ("Gli altri parlano, noi facciamo", diceva il senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat), va rispettata.