Lucca, la lista di Giuntoli e l'amico speciale alla Juve: “Inseparabili”

Poteva fare il tennista, mentre ora è una delle punte più prolifiche della Serie A. Di chi stiamo parlando? Di Lorenzo Lucca, che all'Udinese ha realizzato già nove gol in campionato e si avvicina alla doppia cifra. Un'altra bella notizia per l'Italia oltre Retegui e Kean. La sua carriera, appena iniziata, ha già vissuto tanti alti e bassi e la punta ha sofferto soprattutto il passaggio all'Ajax dopo l'exploit in Serie B con il Pisa. In Olanda non è riuscito a confermarsi, anche se ha stretto un'amicizia particolare con un giocatore della Juventus. Ne ha parlato a Relevo, dopo aver svelato una serie di curiosità. E pensare che il bomber dei friulani poteva indossare un'altra divisa bianconera, visto l'interesse della Vecchia Signora nel 2021. Interesse che non ha perso, visto che il suo nome era tra quelli in lista per la sessione invernale, prima di arrivare a Kolo Muani.