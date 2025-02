Yildiz, assist Juve fuori dal campo: ricordate quel consiglio di Allegri?

Da fantasista a... barbiere. Il passo è breve per Kenan Yildiz , che oltre a fare magie con la maglia Juve sul campo, si dimostra anche un abile acconciatore. Il suo primo cliente? Un compagno di squadra : Jonas Rouhi . Il numero 10 bianconero e l'esterno, ma in realtà anche Dusan Vlahovic , sono tutti clienti della stessa barberia, quella di Alessio Buccheri. E così Yildiz ha deciso di cimentarsi, a taglio finito, con asciugacapelli e pettine nel definire l'acconciatura di Rouhi.

Juve, Yildiz barbiere. Quella frase di Allegri...

Phon acceso e grande concentrazione nel pettinare nel modo giusto i capelli di Rouhi, col barbiere che poi dice: "Dopo gli metti anche il gel". Grande applicazione anche extra campo per Yildiz: per lui, d'altronde, il tema di acconciature è diventato culto da quando fu 'invitato' (per così dire) da Massimiliano Allegri a tagliarsi i capelli. Agosto 2023, Yildiz esordisce in Serie A nella vittoria della Juve per 3-0 contro l'Udinese. Il tecnico però lo redarguisce subito nel post gara: "Domani si taglia i capelli perché se li è toccati 100 volte, domani li taglia e facciamo le cose come si deve".

Detto fatto, con il fantasista che il giorno dopo ha subito accorciato le lunghezze della sua pettinatura. Da lì in poi, portando un taglio classico ma che abbraccia le acconciature moderne, Yildiz è sempre stato molto attento al suo taglio. Una escalation che, a distanza di quasi due anni, lo ha portato a...sistemare i capelli degli altri.

