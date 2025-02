Juve-Psv all'arbitro dei brutti ricordi! Rabiot e quel fallo di Albiol…

Tra pochi giorni la Juventus tornerà di nuovo in campo e sfiderà il Psv nell'andata dei playoff di Champions League. I bianconeri giocheranno davanti i propri tifosi all'Allianz Stadium e hanno bisogno di un risultato positivo per non complicarsi la vita in Olanda. I dubbi di formazioni sono ancora molti. Invece c'è una certezza: l'arbitro che la UEFA ha designato per la sfida. E non rievoca dolci ricordi alla Vecchia Signora, considerando i tanti episodi negativi nelle ultime volte che si sono incontrati sullo stesso campo. Ora Motta spera in una gestione diversa.