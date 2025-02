Juve, il Mondiale per club è una variabile stile Champions: i numeri e le previsioni

Dai numeri della semestrale di fine febbraio, che dovrebbe tornare in territorio positivo, si avranno maggiori informazioni sull’andamento del bilancio juventino dopo i 200 milioni di rosso fatti registrare lo scorso anno. Ma a pesare sui conti annuali saranno soprattutto le performance sportive di Locatelli & compagni nei prossimi cinque mesi, quando si entrerà nel vivo di tutte le competizioni. Qualificarsi agli ottavi di Champions, andare avanti ai Mondiali per Club , raggiungere la finale di Coppa Italia, con la possibilità di giocarsi la Supercoppa nella stagione 2025-26 e finire tra le prime quattro (o cinque, a seconda del ranking) in campionato per esserci nella prossima Champions sono tutte variabili che possono cambiare, e di molto, i conteggi dell’attuale esercizio, passando dal segno meno al più. Un po’ per scaramanzia, un po’ per evitare false illusioni, le stime che gli uomini dei conti di casa Juventus stanno facendo a tavolino in queste settimane sono sempre conservative, cioè puntano al minimo sindacale.

Juve: gli introiti dal mondo

Per esempio, in Champions l’obiettivo resta l’ottavo di finale, come sta scritto nero su bianco sul bilancio, per di più raggiunto attraverso lo spareggio, che garantisce qualche soldo in meno rispetto all’accesso diretto (vedi l’Inter, unica italiana a finire tra le prime otto nella fase a girone unico): se la squadra di Thiago Motta supererà l’ostacolo Psv, garantirà 11 milioni di bonus dell’Uefa oltre all’incasso di martedì sera, qualche milione di euro. Ma se dovesse centrare i quarti, eliminando l’Inter o l’Arsenal, gli introiti aumenterebbero di altri 12,5 milioni, oltre all’incasso della partita in casa, con i bonus a salire man mano che si passa al turno successivo. Stesso discorso per i Mondiali per Club, verso i quali c’è parecchia curiosità per il ritorno economico in termine di visibilità e attesa perché i vari premi non sono stati ancora quantificati.

