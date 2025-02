La Juve e i paletti Uefa, slalom riuscito. In attesa dello sponsor….

La Juve e l'accordo con l'Uefa

Sull’altra norma, il deficit triennale massimo di 60 milioni, la dirigenza bianconera ha lavorato di concerto insieme all’Uefa raggiungendo un accordo con l’organismo europeo per mitigare la probabile violazione del settlement agreement sull’arco delle tre stagioni in oggetto (2022-25). Va ricordato, in eff etti, che nonostante la conquista sul campo della Champions, poi diventata Conference League per la penalizzazione in campionato, l’esclusione dell’Uefa per un anno dalle Coppe aveva di fatto già inciso fortemente sui conti della società per decine di milioni. Immaginare con questo dato di partenza, di poter restare dentro i paletti dei 60 milioni di defi cit in tre anni avrebbe signifi cato inevitabilmente una doppia punizione. Ecco perché l’Uefa ha convenuto che fosse congruo “contabilizzare” in maniera differente il bilancio della stagione 2023/24. Del resto, la fi losofi a che ispira l’Uefa è quella di voler dare una spallata soprattutto ai debiti dei club, chiamati tra l‘altro a dover onorare i debiti entro 90 giorni, con sanzioni immediate per chi sgarra. E a proposito di sanzioni, sono previste multe progressive in base alle violazioni e in caso di reiterazioni o di mancato raggiungimento dell’obiettivo si può arrivare anche alla sanzione sportiva: con penalizzazione di punti. Non a caso lo slogan che ha accompagnato queste nuove norme è “spendi quanto puoi permetterti”. Accanto all’abbattimento dei costi, la Juventus insegue anche un altro target, ovviamente: riuscire ad aumentare i ricavi con lo sponsor e il merchandising.