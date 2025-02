Juve-Psv, Motta ruota: la formazione per il playoff di Champions

Chico insidia Nico . Niente giochi di parole, ma una delle possibili novità di formazione della Juventus in vista del match di andata dei playoff contro il Psv . Un esame - manco a dirlo - cruciale, non solo in termini pratici (avere la meglio nel primo confronto con gli olandesi permetterebbe di approcciare con molta più serenità la successiva e complicata trasferta a Eindhoven), quanto più a livello mentale. I bianconeri, infatti, non sono ancora riusciti a vincere tre gare di fila in stagione. I recenti successi contro Empoli e Como, a prescindere da come si siano manifestati, hanno alleggerito e non di poco il carico emotivo del gruppo di Motta . Un’altra vittoria oltre a rabboccare il serbatoio delle certezze, metterebbe i bianconeri di fronte a un assoluto inconfutabile: dopo le montagne russe emotive degli ultimi mesi, la strada intrapresa sembrerebbe ormai quella giusta. Dettaglio da non trascurare, specie con il delicato match contro l’Inter alle porte. Due sfide ad alta intensità, in cui ci sarà bisogno della miglior versione di tutti. A partire dagli attaccanti, risvegliatisi dal letargo grazie al provvidenziale impatto di Kolo Muani .

Juve-Psv: Conceiçao insidia Nico Gonzalez

Ecco che allora Thiago Motta potrebbe decidere davvero di far rifiatare Nico Gonzalez: l’argentino, da gennaio in poi, è partito titolare in sette delle ultime otto sfide dei bianconeri tra campionato e coppa. Al contrario, Conceiçao - smaltiti i problemi fisici dell’epifania - è sceso in campo dal primo minuto solo nella deludente uscita contro il Benfica, pur rivelandosi sempre prezioso quando impiegato a gara in corso: suo il gol del 4-1 che ha chiuso definitivamente la partita contro l’Empoli. Due giocatori completamente diversi, ma entrambi funzionali - ciascuno a modo proprio - per il gioco di Motta. Il primo, numeri alla mano, è più abituato a svariare sul tutto il fronte offensivo e a inserirsi quando serve per catalizzare i cross dei compagni. Il portoghese, invece, agisce prevalentemente sulla sua fascia di competenza, quella destra, per provare sfruttare l’abilità nell’uno contro uno a ridosso dell’area di rigore. Da qui una delle possibile chiavi del match: il Psv è una squadra abituata ad aggredire alto i propri avversari - con 69 gol all’attivo, vanta il miglior attacco dell’Eredivisie - ma che spesso mostra delle vulnerabilità nelle ripartenze a campo aperto. Motivo in più per promuovere il cocktail di dribbling, velocità e ingegno di Chico, che avrà come prima preoccupazione quella di servire il più rapidamente possibile Kolo Muani. Non è un caso che nella gara della fase a gironi - vinta dalla Juve per 3-1 - tutti i gol siano nati da percussioni sugli esterni, compresa la perla “alla Del Piero” di Yildiz...