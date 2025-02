“Uno che non protesta se non riceve palla”: Kolo Muani-Vlahovic, l'analisi Sky

"Kolo Muani ha portato spensieratezza"

Dal rendimento di squadra a quello di un singolo, ovvero Kolo Muani. Caressa non risparmia elogi: “Srepitoso, 5 gol nelle prime 3, decisivo anche col Como. Chi vi ricorda Kolo Muani?". Per Luca Marchegiani somiglia a uno che ha segnato la storia recente della Serie A: “Ho raccontato una mia sensazione due anni fa quando l’ho visto nell’Eintracht, che doveva giocare col Napoli che aveva Osimhen. E vedendo le partite del club tedesco ho pensato che anche loro avevano un Osimhen. Faceva quel tipo di gioco: si muoveva lì davanti su tutto il fronte offensivo, gli buttavano qusta palla e andava a contenderla a tutti, facendo quello che si è visto a Como. Chiaro che ha le sue caratteristiche, in una squadra evoluta come il Psg è stato messo esterno, ma quando si può muovere su tutto il fronte offensivo ha grande potenzialità”. A certificare l'incredibile rendimento del francese un dato esposto da Caressa: “Di gol nelle prime 5 partite giocate non ce ne sono tanti in Serie A. Zico con l’Udinese nell’83/84, poi dobbiamo tornare a Nyers con l’Inter nel 48/49 e a Cercoli della Triestina nel 40/41. Un impatto devastante, che non si vedeva dai tempi di Zico in Italia”. Marco Bucciantini rimarca un altro aspetto: “Alla Juventus serviva un giocatore nuovo, nel senso che non fosse avvitato nei pensieri della squadra, sereno. Nuovo nello spogliatoio, che portasse un po’ di spensieratezza, di voglia di giocare perché non stava giocando. Oltre alla qualità, perché se non ce l’hai non te la danno la maglia della Juventus”.