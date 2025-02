Motta, conferenza Champions Juve-Psv: tutte le dichiarazioni in diretta

A pochi giorni dalla vittoria contro il Como in trasferta, non c'è tempo per la Juve di rilassarsi perché la squadra di Thiago Motta è già in campo per preparare la gara di Champions League. Il playoff contro il Psv (squadra già affrontata nella fase a campionato) è un cliente ostico e non va certo sottovalutato. I bianconeri sono in ripresa, almeno nei risultati e le due vittorie consecutive in Serie A sono un bel segnale per trovare l'entusiasmo giusto anche in Europa. Dopo l'allenamento di rifiinitura di questa mattina, il tecnico ha presentato l'importante match nella conferenza stampa di vigilia.

Motta, conferenza Juve-Psv

Inizia la fase a eliminazione diretta, e a Torino torna il Psv: "È una sfida importante, lo sappiamo tutti. Una grande partita da giocare al massimo, i ragazzi, come ha detto il nostro capitano, si impegnano al massimo in allenamento per cercare di arrivare a queste partite al massimo. Vogliamo fare la nostra partita, difendere e attaccare insieme, fare una gara completa per raggiungere il nostro obiettivo e qualificarci". E aggiunge: "Sono una squadra giovane, fatto un'ottima prima pressione con grande coraggio. Abbiamo visto anche nel girone dove abbiamo avuto dei momenti molto positivi, concludendoli bene, ma abbiamo sofferto il loro possesso palla, con i centrocampisti che indipendentemente da chi gioca possono dare equilibrio alla squadra e creare pericoli con gli inserimenti. Siamo pronti a qualsiasi cosa, e sappiamo cosa fare per vincere domani". Sulla qualità degli olandesi il tecnico non si nasconde: "Il Psv è una grande squadra, noi abbiamo grande rispetto per loro e per il suo allenatore. Hanno giocatori di qualità, abbiamo grande rispetto per l’avversario. Domani dovremo essere al nostro massimo livello per poterli battere e vincere domani".

Per la Juve si apre un importante ciclo di partite. Si ragiona una gara alla volta o si pensa già al match con l'Inter di domenica? E tra Psv e i nerazzurri ci passano pochi giorni: "Non è una scusa, abbiamo una squadra giovane e possiamo farlo perfettamente. Tutte le partite sono importanti alla Juventus, troveremo di fronte una grande squadra domani e il focus è su domani. Il nostro momento è buono: nell’ultima partita abbiamo visto che è aumentata la resilienza di questo gruppo e di questa squadra, abbiamo vinto non giocando bene. È un punto positivo. È aumentata la resilienza, vincendo non giocando bene. Ma domani dobbiamo fare una partita più completa contro una squadra forte per avere la vittoria finale".

