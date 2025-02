Locatelli esalta Kolo Muani: “Così è più facile”. Poi manda un messaggio

La Juventus è pronta a scendere in campo per l' andata dei playoff di Champions League contro il Psv . I bianconeri hanno già affrontato gli olandesi cinque mesi fa, imponendosi con un netto 3-1. Sono cambiate molte cose da quel giorno, tra infortuni e altri ostacoli. Lo sa bene Locatelli , capitano della Vecchia Signora, che ha presentato la sfida in conferenza stampa a fianco di Thiago Motta ( qui le sue dichiarazioni ).

Juve-Psv, conferenza Locatelli

"Sarà una partita importante davanti i nostri tifosi, contro una squadra giovane e che gioca bene. Sarà una sfida diversa rispetto a quella di settembre e dobbiamo subito approcciare alla gara bene" - ha spiegato Locatelli. Il centrocampista ha poi parlato della vittoria sporca di Como e di come faccia bene al morale: "La vittoria aiuta ad avere più fiducia e ci può dare una mano, ma noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità". Poi ha continuato: "Come è cresciuta la Juve? Ci siamo conosciuti meglio come gruppo, che è fatto di grandi ragazzi. Ci alleniamo sempre a 200 all'ora. Penso però ci siano ancora tanti margini di miglioramento. Come è cambiato Locatelli in questi mesi e se mi manca il gol? Diventare più finalizzatore è una cosa che mi manca. Sono soddisfatto per quello che sto facendo, ma i risultati li vedremo solo a fine stagione". Sulla fascia da capitano: "Per me giocare qui è sempre stato un sogno, essere capitano è una responsabilità che ho tutti i giorni e cerco sempre di essere un esempio. Le partite come quelle con il Psv sono quelle più belle da giocare".