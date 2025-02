Juve-Psv, la probabile formazione di Motta per la Champions: novità e ballottaggi

"Sono queste le partite belle da giocare", ha detto Locatelli in conferenza stampa, affiancando Thiago Motta nella presentazione della sfida contro il Psv in Champions League. I bianconeri giocheranno all'Allianz Stadium l'andata dei playoff e l'allenatore dovrà scegliere la formazione ideale per approcciare subito bene al doppio incontro. Il tecnico si porta dietro qualche dubbio e anche alcune certezze, come il centrocampista italiano in mediana. Dall'ultimo allenamento non sono emerse belle notizie e non potranno prendere parte alla sfida Cambiaso e Kalulu, oltre Bremer, Cabal e Milik (più Alberto Costa fuori lista).