Motta: "Io sono il leader di questa Juve. McKennie gioca per un motivo"

McKennie e Mbangula hanno regalato alla Juventus la vittoria nell'andata dei playoff di Champions League contro il Psv , Per la prima volta in stagione i bianconeri hanno conquistato tre successi di fila, considerando tutte le competizioni. Un passo in avanti per la squadra di Thiago Motta , che ha mostrato la voglia di portarsi a casa il risultato a casa, nonostante qualche difficoltà dopo il gol del pareggio degli olandesi, firmato Perisic. L'allenatore ne ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa.

Thiago Motta su Juve-Psv

"Come sta Vlahovic? Molto bene, ma non solo lui. Anche gli altri che sono entrati hanno fatto bene, abbiamo bisogno di tutti perché dobbiamo fare 95 minuti di livello". Sulla prestazione: "Diversa da settembre? Tante cose sono cambiate. Ora è una doppia sfida per andare agli ottavi. Nel ritorno dobbiamo dare il massimo contro una squadra che ha una filosofia propositiva e gioca bene. Ma noi siamo pronti a fare una grande prestazione per centrare l'obiettivo". Poi ha proseguito: "La partita è stata equilibrata. Più uomini in area? Stiamo migliorando, spesso l'abbiamo attaccata con poca forza, ma ora stiamo crescendo. Oggi abbiamo fatto un po' meglio. Internamente ne discutiamo tutti i giorni. Abbiamo bisogno anche dei terzini che arrivano da dietro. Va attaccata l'area di rigore perché è lì che si segna".

"Sono il leader.Troppe rotazioni? Tutti titolari"

Motta ha mandato un messaggio chiaro sul suo tipo di comunicazione, volta sempre a difendere i suoi ragazzi: "Io sono il leader di questa squadra e devo migliorare in tante cose. Il collettivo è importante e voglio da tutti i giocatori le stesse cose. Il 100% da parte di tutti per il beneficio di tutti e non individuale". Sui tanti cambi di formazione:"Troppe rotazioni a centrocampo possono generare confusione? Non penso che entrano in confusione, abbiamo tutti titolari in questa squadra, poi giochiamo ogni tre giorni. Abbiamo cinque centrocampisti di grandissimo livello. In questo momento Weston sta giocando un po' di più perché ha caratteristiche diverse, ma sanno bene cosa fare in campo. Dobbiamo aumentare dinamismo e pressione, non possiamo lasciare tempo a squadre che giocano bene. Poi chi sta meglio gioca, sempre per il bene della Juve".

"Difficile lasciare fuori McKennie"

Motta ha sprecato belle parole per McKennie: "Il dinamismo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare tanto. Oggi siamo stati la squadra più giovane della Juventus in Champions. Weston è speciale. È un grande giocatore. Ha fatto il terzino, l'esterno e il centrocampista. È un giocatore di alto di livello. Il calciatore di alto livello gioca dappertutto e oggi faccio fatica a non metterlo in campo. Lui è difficile da lasciare in panchina, perchè sa giocare ovunque". A proposito di squadra "verde", l'allenatore ha poi spiegato: "Noi dobbiamo equilibrare la mancanza di esperienza con più ritmo e intensità. In questo dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo visto una partita equilibrata. La vittoria è un primo passo verso gli ottavi".