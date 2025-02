Chi si è gestito e chi ha chiesto aiuto: Cambiaso e Yeremay, brividi opposti

L’esempio plastico arriva dalla Spagna dove Yeremay Hernandez , attaccante 22enne del Deportivo La Coruna, club della seconda divisione spagnola, ha spiegato al sito spagnolo AS i suoi “malesseri di mercato” vissuti durante una sessione durante la quale è stato accostato a Como, Napoli e soprattutto Juventus con Stefano Stefanelli, socio di Giuntoli, che lo ha seguito ancora recentemente. Yeremay ha spiegato così il proprio disagio: «Ho cercato di prenderla nel miglior modo possibile. Non mentirò. È stata una novità per me. Alla fine sono un bambino, ho 22 anni. Molte volte non vuoi saperne nulla e ti arriva da tutte le parti. La cosa positiva è che ho chiesto aiuto e mi hanno aiutato.

Ora sto molto meglio, più calmo e concentrato al 100% sul Deportivo». E per ritrovare la serenità perduta ha chiesto aiuto a uno specialista: «Sto lavorando con Joaquín Sorribas, lo psicologo della squadra e credo che adesso la stia prendendo meglio. Ho chiesto aiuto. C’è stato un momento in cui non mi sentivo me stesso, non solo nel calcio, ma anche fuori. Non stavo bene. Ho 22 anni e molte volte ci facciamo venire strane idee in testa... Ci sto lavorando. Devo continuare a essere me stesso». Già: il mercato non finisce mai, ma resta da vedere che ciò vada di pari passo con la sanità mentale. E non solo dei calciatori.