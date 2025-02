“Bremer non rimpiazzato, Hancko come De Ligt. Yildiz e Kolo Muani top”

Esame di olandese per le italiane in Champions League con la Juve che ospiterà il Psv mentre il Milan sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Chi meglio di una grande leggenda del calcio orange quale Ruud Krol (83 presenze in Nazionale con due secondi posti ai Mondiali del 1974 e 1978) come professore d’eccezione per preparare al meglio le nostre squadre in vista del doppio test.



Chi vede favorito nel doppio incrocio Italia-Olanda in Champions?

«Le vostre formazioni hanno qualcosa in più a livello di rosa e possono passare entrambe agli ottavi, anche se saranno sfide toste».



Partiamo da Juve-Psv. I Campioni d’Olanda sembrano in frenata…

«Verissimo. Vengono da 2 pareggi e ultimamente non sono al top atleticamente, tanto da aver subito diverse rimonte negli ultimi minuti. La Juve invece l’ho vista in leggera crescita e ha fatto un grande colpo con Kolo Muani: uno così sposta gli equilibri».



A chi deve fare attenzione Motta?

«I pericoli principali arrivano dai due esterni d’attacco. Bakayoko e Lang possono creare parecchi pericoli. Entrambi sono molto veloci e dotati di un buon dribbling. Sulle fasce si deciderà la gara».



Il punto debole del Psv?

«Dietro sono fragili e concedono tanto. I due centrali sono lenti e lì la Juve può far male. Ecco perché adesso Bosz sta ricorrendo a Schouten davanti alla difesa, così da provare a proteggere maggiormente la difesa».



Come giudica finora la stagione dei bianconeri?

«Senza Bremer hanno perso tanto e non l’hanno sostituto con un elemento di pari livello. Dal suo infortunio la difesa ha iniziato a scricchiolare, infatti ora prendono sempre gol. Mi piace molto Yildiz: sta crescendo bene e con Kolo Muani forma una grande coppia d’attacco».