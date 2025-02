Koopmeiners sfrattato! Motta cambia: la novità per Juve-Psv di Champions

TORINO - Chiuso il mercato di gennaio, durante il quale il nome di Douglas Luiz è finito in più attestati di stima da parte di club di Premier per un ritorno in Inghilterra visto che con Thiago Motta trova poco spazio, ecco che il brasiliano con una rincorsa degna dei migliori velocisti mette la freccia e, almeno in Champions League, risale nella classifica di gradimento di Thiago Motta, tanto da essere destinato a una maglia da titolare stasera contro il Psv, nell’andata degli spareggi. Già contro il Benfica, nell’ultima giornata della fase a classifica unica, l’ex Aston Villa era partito dal primo minuto ma non aveva inciso, vuoi anche per la prestazione pessima di tutta la squadra, sconfitta per 2-0 allo Stadium, non riuscendo a verticalizzare il gioco, autore di un’infinità di passaggi all’indietro poco produttivi e di altrettanti errori di misura che hanno fatto spazientire i tifosi. Due settimane dopo Motta insiste nelle sue scelte concedendo un’altra preziosa chance al giocatore in una gara cruciale come quella di questa sera all’Allianz Stadium (con la doppia sfida a eliminazione diretta per qualificarsi agli ottavi) perché probabilmente ritiene che Douglas Luiz gli possa garantire un maggiore dinamismo e copertura nella mediana bianconera.