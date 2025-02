Yildiz-Modric, dallo scambio di maglia all'elogio: "Ha uno stile differente"

Qualità riconosce qualità: Luka Modric elogia Arda Guler e... Kenan Yildiz . Il fenomeno del Real Madrid , vincitore del pallone d'oro nel 2018, ha ricevuto in dono un quadro dal pittore turco Ersan Kaya , con quest'ultimo che si è recato nella Capitale spagnola per consegnare al centrocampista il regalo di persona. Un incontro dal quale sono state rilasciate, al quotidiano Nefes, alcune dichiarazioni del centrocampista croato sui due giovani talenti turchi.

Juve, senti Modric: che elogi per Yildiz!

Modric è compagno di squadra di Guler al Real (anche quest'ultimo ha ricevuto in dono un quadro di Ersan Kaya). Su di lui un'investitura pesante da parte del numero 10 dei blancos: "È molto giovane, ha molto da imparare. Anche noi stiamo facendo del nostro meglio per lui. È un ottimo talento, è aperto allo sviluppo e il suo futuro è molto luminoso”. Non meno importanti le parole spese per il numero 10 della Juve, Yildiz, che ha già avuto modo di incontrare in un match tra le rispettive nazionali, con tanto di scambio di maglia e foto insieme: "Kenan ha uno stile diverso e mi piace molto. È un talento che attira la mia attenzione, il suo futuro è luminoso”. E se lo dice Modric...beh, c'è da credergli.

