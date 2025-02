Del Piero: "Vlahovic falso problema, la realtà è un'altra. Kolo Muani serviva"

Del Piero, Juve e le differenze Kolo Muani-Vlahovic

La leggenda della Juve ha proseguito a parlare dei due attaccanti:"La Juve aveva bisogno di Kolo Muani, questo è il vero cardine di tutto. Non soltanto per i gol ma per il tipo di giocatore, un po' diverso rispetto a Vlahovic e con opzioni differenti dalle sue. Poi bisogna vedere e sperare che il resto della squadra ne approfitti. Nell’ultima partita ha fatto due gol, benissimo, ma il primo se l’è inventato: se guardiamo il gioco la Juve ha fatto fatica… Se Kolo Muani c’entra nel gioco di Thiago? È più vicino al Bologna dello scorso anno. Lui è diverso da Zirkzee, ma secondo me ha più facilità nello scambio rispetto a Vlahovic". E proprio su Dusan:"La mia riflessione è che la Juve non ha un problema Vlahovic, è un falso problema: è stato sottoposto a un numero di partite e di pressioni talmente alte che puoi fallire qualche gara. Il problema principale della Juve è che si è fermata: si è fermata a far gol in Champions, pareggiando consecutivamente tante partite, oppure ha concesso 2 gol al Venezia. Parliamo di squadre che magari prima arrivavano a Torino e facevano fatica anche a fare 1 gol, ora fanno 1 o 2 gol, prendono pali e traverse. È un Giocatore con un valore alto dagli anni passati. È molto in ombra e alla Juve tutto vale doppio. La sensazione nonostante le parole di Motta, dai numeri e dagli sguardi, è di un giocatore che va verso il ribasso. Speriamo in una reazione, non so i piani della società ma qualcosa deve fare".